IFAB одобрил ношение судьями нательных камер. ФИФА считает тесты на КЧМ успешными (COPE)
Судьи могут начать носить нательные камеры в национальных турнирах.
Как сообщает El Partidazo de COPE, Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) одобрил ношение судьями нательных камер для использования кадров с них в телевизионных трансляциях.
В ФИФА считают, что тестирование на клубном чемпионате мира прошли успешно.
Теперь федерации футбола разных стран могут запросить реализацию этой системы в своих внутренних турнирах.
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