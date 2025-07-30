IFAB одобрил ношение судьями нательных камер. ФИФА считает тесты на КЧМ успешными (COPE)

Sports.ru

Судьи могут начать носить нательные камеры в национальных турнирах.

Судьи могут начать носить нательные камеры в национальных турнирах
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Как сообщает El Partidazo de COPE, Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) одобрил ношение судьями нательных камер для использования кадров с них в телевизионных трансляциях.

В ФИФА считают, что тестирование на клубном чемпионате мира прошли успешно.

Теперь федерации футбола разных стран могут запросить реализацию этой системы в своих внутренних турнирах.

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