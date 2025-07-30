Стало известно, за какую сумму защитник Ди Лучано перейдет в ЦСКА

Футбольный агент Франко Грасси, представляющий интересы защитника Рамиро Ди Лучано, рассказал подробности перехода своего клиента в ЦСКА.

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"Итоговая сумма трансфера 1,3 миллиона евро. Срок контракта? Четыре года", - приводит слова агента "СЭ".

В 2025 году Рамиро Ди Лучано провел за аргентинский "Банфилд" 18 матчей и отметился 2 результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 21-летнего футболиста в 1,2 миллиона евро, ранее защитник вызывался в сборную Аргентины до 20 лет.