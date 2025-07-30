Семин дал совет Миранчуку

Юрий Сёмин дал совет Антону Миранчуку
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин отреагировал на информацию что российский полузащитник Антон Миранчук может покинуть швейцарский «Сьон». Ранее представитель клуба заявил, что ведёт переговоры по Миранчуку с клубами из России и Турции. Сёмин посоветовал Антону оставаться в Европе.
«Я считаю, что Антон не исчерпал свой потенциал в «Сьоне». Посоветовал бы ему продолжать карьеру там. Ему по силам добиться большего успеха в нынешнем клубе, он может играть сильнее. Даже неважно в каком именно клубе. Но на мой взгляд, ему нужно оставаться в Европе», — цитирует Юрия Сёмина интернет-портал Legalbet.