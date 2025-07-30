Семин дал совет Миранчуку

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин отреагировал на информацию что российский полузащитник Антон Миранчук может покинуть швейцарский «Сьон». Ранее представитель клуба заявил, что ведёт переговоры по Миранчуку с клубами из России и Турции. Сёмин посоветовал Антону оставаться в Европе.

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