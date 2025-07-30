Пономарев оценил шансы «Ростова» против «Спартака»

«Ростов», несмотря на два поражения в первых турах МИР РПЛ, показал достойную игру, он сможет выиграть у «Спартака» в домашнем матче Кубка России по футболу, заявил «Матч ТВ» бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев.

© Матч ТВ

«Ростов» примет «Спартак» в матче первого тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России в среду. В чемпионате России ростовчане в первых двух турах проиграли «Зениту» (1:2) и московскому «Динамо» (0:1).

— «Ростов», думаю, может дать бой «Спартаку». Даже выиграть. «Спартак», конечно, тоже хочет реабилитироваться за поражение от «Балтики», но на своем поле ростовчане победят. Они хоть и проиграли в первых турах, но выглядели достойно. И проиграли фаворитам чемпионата — «Зениту» и «Динамо». Выглядели они очень неплохо. Так что сейчас на своем поле выиграют. Думаю, что 1:0, — сказал Пономарев «Матч ТВ».

Прямую трансляцию игры смотрите в среду с 20:40 мск на телеканале МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.