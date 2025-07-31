Радченко: у «Краснодара» опустошение

Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита» Дмитрий Радченко высказался о старте сезона РПЛ в исполнении «Краснодара». По итогам первых двух туров команда Мурада Мусаева набрала три очка (победа над «Пари НН» и поражение от «Локомотива»). Напомним, чёрно-зелёные — действующие чемпионы России.

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