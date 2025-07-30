Генич сравнил игру ЦСКА при Николиче и при Челестини

Российский комментатор Константин Генич высказался об игре московского ЦСКА в матче 2-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом». ЦСКА одержал победу со счётом 2:1, дубль оформил защитник Данил Круговой.

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