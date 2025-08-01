Выяснилось, что больше всего раздражает Карпина в действиях игроков

Защитник "Ростова" Илья Вахания поделился информацией о том, какие действия игроков раздражают тренера Валерия Карпина больше всего.

- Одно дело, если не все получается с мячом, другое — когда не добегаешь. Вот тут он сдерживаться не станет. В таких эпизодах прилетает, - сказал Вахания "RT на русском".

Валерий Карпин покинул пост главного тренера "Ростова" в феврале 2025 года. Российский специалист возглавлял клуб с 2017 года. В июне 2025 года Валерий Карпин стал главным тренером московского "Динамо".

После первых двух туров РПЛ московское "Динамо" занимает седьмую строчку в таблице, имея в своем активе 4 очка.