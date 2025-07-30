Экс-игрок сборной России: Глушенков должен перестать строить из себя девочку

Кирьяков про Глушенкова: «Он не Месси или Роналду, должен перестать строить из себя девочку. У игроков с большим самомнением карьера быстро заканчивается. Максим может пойти по дорожке Дзюбы»
Сергей Кирьяков считает, что Максим Глушенков должен вести себя менее заносчиво.
«К Глушенкову есть претензии. Естественно, будут недовольство с обеих сторон. Но Максим должен понять, что по поводу главного тренера в футболе есть два пункта: первое – тренер всегда прав. Второе – если тренер не прав, смотри пункт первый. Он должен понимать это. Если не получится, то проблемы у него будут везде. Он не Месси или Роналду. Он Максим Глушенков. Он должен понимать, в каком клубе он играет, какое давление оказывается и какие требования к нему. Ему надо перестать строить из себя девочку. Потому что успешная карьера очень быстро может закончиться и пойти по нисходящей. Таких примеров очень много. У игроков с большим самомнением карьера быстро заканчивается. В итоге окажется во второй, третьей лиге, а потом в медиафутболе увидим его. В профессиональном футболе есть требования, если не выполняешь – надо еще больше доказывать тренеру свою состоятельность и работать на тренировках. Он может пойти по дорожке Артема Дзюбы. Игрокам типа Дзюбы, Глушенкова повезло, что у нас уровень футбола не такой высокий. Сейчас нет нападающего уровня, какой был в СССР. В каждой команде было по 3-4 форварда одного уровня. Сейчас нападающие в Красной книге, поэтому Дзюба может спокойно играть до 40 лет. То же самое касается и Глушенкова. Он может пойти на конфликт с Семаком, устроить что-то, привлечь к себе внимание. Но это негативный момент для карьеры. Все на него будут по-другому смотреть. Первое время спрос на него будет, но еще 2-3 таких случая, и конец будет в низших лигах», – сказал бывший нападающий сборной России.
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Кирьяков про Глушенкова: «Он не Месси или Роналду, должен перестать строить из себя девочку. У игроков с большим самомнением карьера быстро заканчивается. Максим может пойти по дорожке Дзюбы»
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Вайсфельд о контрактах Адамчука и Ожиганова: «Неужели ни у кого в КХЛ нет вопросов? Странности с понижением зарплат видят все, это издевательство над регламентом. Зачем тогда ввели потолок?»
Кирьяков про Глушенкова: «Он не Месси или Роналду, должен перестать строить из себя девочку. У игроков с большим самомнением карьера быстро заканчивается. Максим может пойти по дорожке Дзюбы»
Депутат Журова: «Овечкин мог бы стать хорошим тренером в КХЛ. В России свободы и демократии больше, чем в США. Нет смысла оставаться там после завершения карьеры, здесь комфортнее»