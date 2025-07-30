Защитник «Спартака» прошел медосмотр для трансфера в «Спортинг»

Защитник московского «Спартака» Рикарду Мангаш во вторник, 29 июля, прошёл медицинское обследование перед подписанием контракта со «Спортингом». Об этом сообщает A Bola.

© Чемпионат.com

По информации источника, официальное объявление о переходе 27-летнего португальца в лиссабонский клуб будет сделано в ближайшие дни.

Мангаш перешёл в «Спартак» из «Витории Гимарайнш» в сентябре 2024 года. За этот период защитник принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2,5 млн.

На старте нынешнего сезона 27-летний крайний защитник успел провести два матча в чемпионате России, сыграв по 90 минут.