Функционер назвал проблемы российских клубов при трансферах футболистов

Футбольный менеджер Александр Толстиков заявил, что российским клубам стало тяжелее подписывать новых футболистов из‑за ухудшения ситуации на трансферном рынке.

© Матч ТВ

— Безусловно, ситуация на трансферном рынке изменилась не в лучшую сторону. Клубы сталкиваются со многими проблемами при выборе игроков, приходится проделывать намного больше работы по объяснению реальной ситуации в России. Нужно показывать примеры уже состоявшихся трансферов, рассказывать про реальную жизнь в России, про безопасность, логистику и возможность получать и переправлять заработанные деньги, — сказал Толстиков «РБК Спорт».

Ранее Толстиков возглавлял селекционный отдел «Краснодара», а также занимал должность технического директора клуба.

Прямые трансляции матчей МИР РПЛ смотрите на телеканалах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах sportbox.ru и matchtv.ru.