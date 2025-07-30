Функционер Толстиков назвал проблемы российских клубов при трансферах футболистов

Матч ТВ

Футбольный менеджер Александр Толстиков заявил, что российским клубам стало тяжелее подписывать новых футболистов из‑за ухудшения ситуации на трансферном рынке.

Функционер назвал проблемы российских клубов при трансферах футболистов
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— Безусловно, ситуация на трансферном рынке изменилась не в лучшую сторону. Клубы сталкиваются со многими проблемами при выборе игроков, приходится проделывать намного больше работы по объяснению реальной ситуации в России. Нужно показывать примеры уже состоявшихся трансферов, рассказывать про реальную жизнь в России, про безопасность, логистику и возможность получать и переправлять заработанные деньги, — сказал Толстиков «РБК Спорт».

Ранее Толстиков возглавлял селекционный отдел «Краснодара», а также занимал должность технического директора клуба.

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