«Рейнджерс» арендовали 17-летнего Мура у «Тоттенхэма» без права выкупа. Вингер сыграл 10 матчей в АПЛ в прошлом сезоне

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Майки Мур продолжит карьеру в «Рейнджерс».

«Рейнджерс» арендовали 17-летнего вингера у «Тоттенхэма»
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Шотландский клуб арендовал 17-летнего вингера у «Тоттенхэма».

Договор рассчитан на один сезон.

По информации Фабрицио Романо, сделке не предусматривает опцию выкупа футболиста.

В прошлом сезоне Майки Мур сыграл 10 матчей в АПЛ и сделал одну результативную передачу, проводя на поле в среднем 36 минут.

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