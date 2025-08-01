«Рейнджерс» арендовали 17-летнего вингера у «Тоттенхэма»

«Рейнджерс» арендовали 17-летнего Мура у «Тоттенхэма» без права выкупа. Вингер сыграл 10 матчей в АПЛ в прошлом сезоне
Майки Мур продолжит карьеру в «Рейнджерс».
Шотландский клуб арендовал 17-летнего вингера у «Тоттенхэма».
Договор рассчитан на один сезон.
По информации Фабрицио Романо, сделке не предусматривает опцию выкупа футболиста.
В прошлом сезоне Майки Мур сыграл 10 матчей в АПЛ и сделал одну результативную передачу, проводя на поле в среднем 36 минут.
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