Акинфеев попрощался с покинувшим ЦСКА Файзуллаевым

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев пожелал удачи полузащитнику Аббосбеку Файзуллаеву, который продолжит карьеру в Турции.

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ЦСКА в среду объявил о переходе 21‑летнего Файзуллаева в «Истанбул Башакшехир». Вместе с «красно‑синими» узбекистанский футболист завоевал Кубок и Суперкубок России.

— Подсадил на плов и улетел. Удачи, Аббосик, — написал Акинфеев в социальных сетях и опубликовал совместную фотографию.

Файзуллаев выступал за ЦСКА с лета 2023 года. Всего он провел за армейцев 72 матча, забил восемь мячей и отдал 22 голевые передачи.