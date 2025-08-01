Ташуев ответил, готов ли спасать «Ахмат»

Бывший главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев прокомментировал корреспонденту «Спорт День за Днем» Владиславу ЮДИНУ возможное возвращение в грозненскую команду.

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Ташуев работал в «Ахмате» с 2022 по 2023 год и с 2024 по 2025 год.

– Ахмат проиграл три матча на старте. Готовы вернуться туда третий раз, если вас позовут спасать?

– Это некорректно. Я не спасатель, я фундаментальный тренер. Да, у меня не получалось в определенных клубах долго работать. Но моя профессиональная карьера идет с 1992 года. Я работал в низкобюджетных, бедных клубах, которые снимались с розыгрышей. Когда они снимались, я шел дальше. Так было и со «Спартаком»-Нальчик, и с «Кубанью». Это были клубы на 16-х местах. Приходилось их брать, вытаскивать, а потом финансы заканчивались. Я тогда шел дальше. Говорят: «Ташуев не задерживается в клубах». Это клубы не задерживаются, а не я. Меня же не зовут в условный московский «Спартак».

– Значит, не будете рассматривать предложение «Ахмата»?

– Я не хочу спасать «Ахмат». В прошлом году я шел в «Ахмат» с задачами: любой ценой сохранить его в Премьер-лиге и создать свою команду. К сожалению, мне почему-то это не дали сделать. Спасать – это не мое. Я методист с большим уровнем образования, сам читал много лекций тренерам. Мне спасать неинтересно, а интересно выстроить свою команду. Я пришел в «Факел» и поднял команду с 14-го на 11-е место. Вдруг пару матчей проиграли из-за внутриклубных причин, которые я не буду озвучивать, и меня поменяли. Почему это произошло, если я сделал хорошую работу? Сначала нужно было вытащить команду, а потом создавать свою с атакующим стилем игры. Я дважды обыгрывал «Спартак» в составе 11 на 11 с одинаковым счетом 2:0.

Такая же история и с «Ахматом». Я взял команду на 16-м месте и потихоньку ее вытащил. Но была неудачная полоса, хотя было и восемь матчей без поражений. Не было селекции, не взяли ни одного игрока зимой. Сегодня у них большая селекция. Как раз поэтому от «Ахмата» было больше ожиданий в новом сезоне. Хотя в основном сейчас играет сыгранный костяк.

Если будет клуб, в котором будет прописано «от» и «до», что сегодня мы спасаемся, а дальше начинаем работать над новой командой, то тогда да. Но это должно быть именно прописано, а не сказано на словах. Тогда можно будет фундаментально выстраивать свою работу. Посмотрим, будет это «Ахмат» или еще какой-то клуб, – отметил Ташуев.

После двух туров РПЛ «Ахмат» потерпел два поражения. Следующий матч грозненская команда проведет 3 августа против махачкалинского «Динамо».

После двух туров РПЛ «Ахмат» потерпел два поражения. Следующий матч грозненская команда проведет 3 августа против махачкалинского «Динамо».