«Зенит» переиграл «Ахмат» в матче 1-го тура Пути РПЛ Кубка России

Завершён матч 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, в котором встречались «Ахмат» и «Зенит». Победу со счётом 2:1 одержали петербуржцы. Игра прошла на стадионе «Ахмат Арена» (Грозный, Россия). Главным арбитром встречи был Михаил Черемных (Пермь, Россия).

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На четвёртой минуте Арсен Адамов открыл счёт в этой игре и вывел петербуржцев вперёд. Лусиано Гонду на восьмой минуте удвоил преимущество сине-бело-голубых. Мохамед Конате на 83-й минуте реализовал пенальти и сократил отставание в счёте.

Напомним, действующим обладателем Кубка России является ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы обыграли «Ростов» (0:0 — основное время, 4:3 — серия пенальти). Чемпионом Российской Премьер-Лиги в прошлом сезоне стал «Краснодар».