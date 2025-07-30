Семак оценил первую игру Вендела за «Зенит» в этом сезоне

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что ему понравилась игра бразильского полузащитника Вендела в первом для него матче сезона.

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Сегодня, 30 июля, «Зенит» победил «Ахмат» в Грозном в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России со счётом 2:1. Вендел вышел на поле в стартовом составе и был заменён на 65-й минуте.

— Настоящая кубковая игра, много было борьбы, единоборств, интрига сохранялась практически до конца матча, разрыв в счете был минимальный. Я думаю, до пенальти мы достаточно уверенно контролировали игру, но при счете 2:1, конечно, всегда появляется у соперника шанс. Преимущество в один мяч можно, конечно, реализовать, и футболисты «Ахмата» старались свести матч к ничьей. У нас был хороший момент, и контратаки, и возможности были. Я думаю, что где-то физически кто-то из ребят подсел. Но в целом — очень хорошая игра. Я рад победе. Ребята молодцы, сегодня проявили характер, выиграли у очень хорошей команды на выезде. Я думаю, что этот матч можно завести в актив.

— Расскажите, пожалуйста, как решалось, что Вендел поедет и выйдет сегодня в стартовом составе?

— Мы смотрим за его состоянием, для нас это важный игрок. Он тренируется с нами, мы должны, естественно, подводить его к тому состоянию, которое позволит ему играть. И сегодня, конечно, то время, которое он был на поле, он провёл, мне кажется, очень и очень хорошо. Особенно в первом тайме, когда он был посвежее. Конечно, центр поля, контроль мяча, его видение игры, понимание игры, ситуации — все это добавляло качества в действия нашей команды. Он смотрелся сегодня хорошо, — приводит слова Семака сайт «Зенита».