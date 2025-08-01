Миранчук сравнил цены в Швейцарии и Москве

Полузащитник швейцарского "Сьона" Антон Миранчук высказался о жизни в Швейцарии.

"Там реально высокие цены. Москва тоже недешевая — и все равно большая разница. Просто пойти в магазин за овощами, фруктами, молоком — х2 надо умножать московские цены. Общаюсь с братом о ценах в Атланте и понимаю: не самые бюджетные локации мы выбрали!" - сказал Миранчук в интервью Sport24.

Антон Миранчук выступает за "Сьон" в чемпионате Швейцарии - российский полузащитник присоединился к клубу осенью прошлого года и заключил контракт на два сезона. На данный момент в активе россиянина 25 матчей в составе "Сьона", 2 забитых мяча и 3 голевые передачи. Ранее сообщалось, что в летнее трансферное окно Миранчук может вернуться в Российскую Премьер-Лигу.

Напомним, ранее полузащитник сборной России выступал за московский "Локомотив". Брат Антона Миранчука Алексей на данный момент является футболистом американской "Атланты Юнайтед".