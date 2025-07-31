Абаскаль проиграл третий матч подряд во главе мексиканской команды

Главный тренер «Атлетико Сан-Луис» Гильермо Абаскаль потерпел третье поражение подряд во главе мексиканской команды, проиграв «Портленд Тимберс» (0:4) Фила Невилла в первом матче группового этапа Кубка лиг.

© Чемпионат.com

Ранее команда экс-тренера «Спартака» сыграла три матча в чемпионате Мексики: победа над «Леоном» (1:0) и поражения от «Монтеррея» (0:1) и «Гвадалахары» (3:4).

Абаскаль занимал должность главного тренера «Спартака» с 2022 по 2024 год. За этот период под его руководством красно-белые провели 74 матча во всех турнирах, в которых 36 раз победили, 15 раз сыграли вничью и 23 раза потерпели поражение. «Атлетико Сан-Луис» 36-летний специалист возглавил в мае 2025-го.