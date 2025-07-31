Сотрудники ФК «Химки» пожаловались в Минспорта РФ на долги по зарплате

Сотрудники футбольного клуба «Химки» обратились в Министерство спорта РФ, РФС и РПЛ с просьбой разрешить ситуацию с задолженностями по заработной плате. Приводим открытое письмо работников ФК на имя первых лиц национального спорта и футбола целиком. Перечень подписавшихся есть у редакции.

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