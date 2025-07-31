Личку сравнили со звездой Голливуда

Бывший главный тренер московского футбольного клуба "Динамо" Марцел Личка внешне похож на актера из Голливуда Дэнни Де Вито. Такое мнение в интервью ТАСС высказал болельщик "Динамо", народный артист РФ, главный режиссер Центрального академического театра Российской армии Александр Лазарев.

Чешский специалист возглавлял "Динамо" с 2023 по 2025 год.

"По внешнему облику, чтобы никого не обидеть, сравнил бы его с Дэнни Де Вито", - сказал Лазарев.

В 2024 году "Динамо" с Личкой заняло третье место в Мир - Российской премьер-лиге, до последнего тура претендовав на золото. Об отставке Лички было объявлено в мае этого года.