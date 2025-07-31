Личку сравнили со звездой Голливуда

Болельщик "Динамо" Лазарев сравнил Личку с голливудским актером Дэнни Де Вито
Бывший главный тренер московского футбольного клуба "Динамо" Марцел Личка внешне похож на актера из Голливуда Дэнни Де Вито. Такое мнение в интервью ТАСС высказал болельщик "Динамо", народный артист РФ, главный режиссер Центрального академического театра Российской армии Александр Лазарев.
Чешский специалист возглавлял "Динамо" с 2023 по 2025 год.
"По внешнему облику, чтобы никого не обидеть, сравнил бы его с Дэнни Де Вито", - сказал Лазарев.
В 2024 году "Динамо" с Личкой заняло третье место в Мир - Российской премьер-лиге, до последнего тура претендовав на золото. Об отставке Лички было объявлено в мае этого года.
"Я прислушиваюсь к своим товарищам, и по моему мнению, к Личке уже тогда были вопросы, связанные с его однообразным тогда построением игры. Конечно, слова про теплую Прагу (Личка после поражения от "Спартака" (1:2) в Фонбет - Кубке России рассказал, что готов уехать домой - прим. ТАСС) звучали неприятно, это можно было трактовать как равнодушие, что он просто отрабатывал свой контракт. Но надеюсь, что такого не было. По крайней мере, в первый год его очень любили и уважали, надеялись на него. Команде он что-то хорошее дал: с ним она почти доехала до первого места. Но случившееся было и позором, и невероятным расстройством, разговаривать на эту тему не могли. Ведь выигрывать даже не надо было, нужно было просто не проиграть", - отметил Лазарев.
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