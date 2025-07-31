Тренер «Локомотива» Галактионов оценил старт сезона для Батракова

Полузащитник московского футбольного клуба "Локомотива" Алексей Батраков хорошо готов к новому сезону, игрок набирается опыта и становится более зрелым. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер "Локомотива" Михаил Галактионов.

20-летний Батраков забил в текущем сезоне 3 мяча в 3 матчах.