Тренер "Локомотива" Галактионов оценил старт сезона для Батракова
Полузащитник московского футбольного клуба "Локомотива" Алексей Батраков хорошо готов к новому сезону, игрок набирается опыта и становится более зрелым. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер "Локомотива" Михаил Галактионов.
20-летний Батраков забил в текущем сезоне 3 мяча в 3 матчах.
"Прошло всего два матча в чемпионате страны и один в Кубке России. Видно, что у Алексея хороший уровень готовности, набирается еще большим опытом, становится более зрелым, поэтому его взаимодействие с командой хорошее, - сказал Галактионов. - Но важно понимать, что есть усилия всей команды, которая демонстрирует определенные взаимодействия, создает голевые моменты, которые он старается реализовывать. Это есть общекомандная работа".