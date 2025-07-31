Футболист «Спартака» рассказал об аренде в «Ахмате»

Полузащитник московского «Спартака» Даниил Зорин поделился своими мыслями о аренды в «Ахмате».

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«В «Ахмате» я получил определённый опыт. Там пришлось играть на разных позициях и больше работать в обороне, потому что в некоторых играх мы оборонялись всей командой. «Ахмат» дал игровой и жизненный опыт», – приводит слова Даниила Зорина «Чемпионат».

Вторую часть прошлого сезона россиянин провел в составе грозненского «Ахмата» на правах арендного соглашения. Действующий контракт Даниила Зорина действует до 30 июня 2028 года. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает стоимость 21-летнего футболиста в 700 тыс евро.

3 августа в 3 туре РПЛ «Спартак» сыграет на выезде против тольяттинского «Акрона». Стартовый свисток запланирован на 13:30 по московскому времени.