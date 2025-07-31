Глава Самарской области поддержал ужесточение лимита в РПЛ

Вячеслав Федорищев высказался о возможном сокращении лимита на легионеров в РПЛ.

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Ранее стало известно, что Министерство спорта России намерено установить лимит на легионеров в РПЛ, по которому 10 иностранцев могут быть в заявке и 5 на поле.

– Обсуждается возможное изменение лимита. Как вы на это реагируете и, возможно, знаете что‑то изнутри?

– То, что знаю изнутри, рассказать не могу, потому что идет проработка до принятия решения.

Мы всегда были за чистый спорт и чистый футбол. Этот принцип будет только развиваться. Конечно, мы за наших ребят.

В основе «Крыльев Советов» появилось целых три человека из нашей молодежки, которые стабильно выходят на поле. Будем этого придерживаться и в хоккее, и в баскетболе, но особенно в футболе.

Мы – за [ужесточение лимита]. Мы все‑таки часть российского футбола с двумя командами‑участниками РПЛ, свое предложение подали.

Будем ждать, какой будет результат, – сказал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.