Александр Медведев заявил, что «Зенит» не получал предложений по Луису Энрике.

Ранее появилась информация, что «Аль-Наср» интересуется вингер петербургского клуба, а сумма трансфера бразильца может составить 70 миллионов евро.

«Не получали и, понятное дело, не начинали. Поэтому комментировать нечего», – сказал председатель правления «Зенита» Александр Медведев.

Луис Энрике перешел в «Зенит» из «Ботафого» за 33 миллиона евро зимой 2025 года.

За клуб футболист забил 2 гола и сделал 4 результативных передачи в 15 матчах.