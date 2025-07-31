Медведев о предложении и переговорах с «Аль-Насром» по Энрике: «Не получали и, понятное дело, не начинали. Комментировать нечего»
Александр Медведев заявил, что «Зенит» не получал предложений по Луису Энрике.
Ранее появилась информация, что «Аль-Наср» интересуется вингер петербургского клуба, а сумма трансфера бразильца может составить 70 миллионов евро.
«Не получали и, понятное дело, не начинали. Поэтому комментировать нечего», – сказал председатель правления «Зенита» Александр Медведев.
Луис Энрике перешел в «Зенит» из «Ботафого» за 33 миллиона евро зимой 2025 года.
За клуб футболист забил 2 гола и сделал 4 результативных передачи в 15 матчах.
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