Экс-тренер Батракова оценил перспективы трансфера полузащитника в Европу

Экс-тренер академии «Локомотива» Вячеслав Вашкевич высказался о перспективах хавбека железнодорожников Алексея Батракова заиграть в европейском футболе.

© Чемпионат.com

— Лёша и в академии, и в молодёжной команде был одним из лидеров. Он всегда стремился к тому, чтобы не просто играть, а развиваться каждый день, совершенствовать себя. Для меня нет ничего удивительного в том, как сейчас играет Батраков. Хочется сказать, что в России много перспективных ребят и примеров, что тренеры должны больше доверять молодым футболистам. Мне кажется, Батраков – хороший пример.

— О Батракове уже говорят в контексте перехода в европейский чемпионат.

— Лёшка умный парень – он сам понимает, что подобные предложения рано или поздно поступят или уже поступают. Он хочет зарекомендовать себя здесь и показать, что прошлый сезон не какая-то вспышка. Батраков должен стать лидером команды, который будет вести за собой остальных. Возможно, немножко окрепнет, а дальше – посмотрим. Если у парня есть стремление и желание играть на другом уровне, у него всё должно получиться, — сказал Вашкевич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.