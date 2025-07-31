«Динамо» получит новый талисман

Глава совета директоров "Динамо" Дмитрий Гафин рассказал о скором запуске конкурса по выбору талисмана клуба.

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"Наша маркетинговая служба готовится к том, чтобы запустить конкурс по выбору талисмана. В этом выборе будут участвовать наши болельщики", - сказал Дмитрий Гафин в интервью

"РБ Спорт".

Во вторник, 29 июля, московское "Динамо" под руководством Валерия Карпина на своём поле обыграло "Сочи" (3:2) в 1-м туре группового этапа Кубка России. В составе бело-голубых дублем отметился Иван Сергеев, также ещё один гол записал на свой счёт Даниил Фомин. У сочинцев отличились Дмитрий Васильев и Захар Фёдоров.

Первые две игры чемпионата России команда Карпина также провела на домашнем поле. В этих матчах "Динамо" набрало четыре очка, сыграв вничью с "Балтикой (1:1) и победив "Ростов" (1:0).

Следующий матч бело-голубые проведут на выезде против "Краснодара" в рамках 3-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра пройдёт в субботу, 2 августа.