Бывший тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль назвал самый популярный клуб России.

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"Мир до сих пор помнит "Спартак", и да, "Зенит" в последние годы добился гораздо большего как на внутреннем, так и на международном уровне, с чем нельзя поспорить. Но московский "Спартак" остается клубом высочайшего класса в российском футболе", - приводит слова Абаскаля "СЭ".

Гильермо Абаскаль был главным тренером московского "Спартака" с лета 2022 года по апрель 2024 года - под руководством испанского специалиста красно-белые становились бронзовыми призерами чемпионата страны.

За последние семь лет петербургский "Зенит" шесть раз становился чемпионом России. В последний раз московский "Спартак" завоевывал золотые медали чемпионата страны в 2017 году. Действующим чемпионом РПЛ является "Краснодар".