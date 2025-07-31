Спортдир «Ростова» прокомментировал высказывания клубов о Карпине

Некоторые клубы РПЛ выразили опасения по поводу работы Валерия Карпина в сборной России и московском «Динамо», рассказал «Матч ТВ» спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин.

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В конце февраля Карпин подал в отставку с поста главного тренера «Ростова», а в июне был назначен на аналогичную должность в «Динамо». Также специалист продолжает работу в сборной России, которую возглавил летом 2021 года.

— Правда ли, что на общем собрании ряд клубов МИР РПЛ высказался против совмещения должностей Карпиным?

— Нет. Были высказаны опасения. Но аргументов не было. Аргументов я не слышал, только опасения, — сказал Рыскин «Матч ТВ».

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