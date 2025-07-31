Борис Ротенберг назвал игрока, за которым будущее российского футбола

Заместитель генерального директора по развитию молодежного футбола московского «Локомотива» Борис Ротенберг поделился своими мыслями о футболисте «железнодорожников» Алексее Батракове.

«Батраков — будущее российского футбола, сейчас провел три матча, забил три гола, мы гордимся его успехами, гордимся тем, что он не забывает свои корни, всегда говорит про ценности, академию, вспоминает своего первого тренера и тех людей, с которыми работал», – приводит слова Бориса Ротенберга ТАСС.

В минувшем сезоне Алексей Батраков принял участие в 37 играх, забив 15 мячей и совершив 10 голевых передач. Его текущий контракт со столичным клубом действует до 30 июня 2029 года. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 20-летнего футболиста в 12 млн евро.

В текущем сезоне Батраков принял участие в трех играх, в которых отметился тремя забитыми мячами. 2 августа московский «Локомотив» сыграет на выезде с «Пари НН». Стартовый свисток запланирован на 20:30 по московскому времени.