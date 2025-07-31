Французский футболист «Краснодара» рассказал, боялся ли он переезжать в Россию

Полузащитник "Краснодара" Гаэтан Перрен высказался о переезде в Россию.

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"Я не боялся ехать в Россию, даже не думал о таком. Меня здесь здорово приняли, все хорошо. Постепенно адаптируюсь. Счастлив быть тут", - цитирует Перрена "РБ Спорт".

Ранее Гаэтан Перрен выступал за французский "Осер" - в прошлом сезоне футболист отметился 10 забитыми мячами и 11 голевыми передачами в 34 встречах. В летнее трансферное окно француз перешел в "Краснодар" и заключил трехлетний контракт.

Напомним, что команда Мурада Мусаева является действующим чемпионом страны. После 2 сыгранных туров южане занимают девятое место в турнирной таблице РПЛ с 3 набранными очками.