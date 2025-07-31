В "Зените" рассказали, стоит ли еще ждать новых игроков в летнее трансферное окно

Rusfootball

Председатель правления "Зенита" Александр Медведев высказался о трансферной политике клуба.

В «Зените» рассказали, стоит ли ждать новых игроков в летнее трансферное окно
© ФК "Зенит"
"Еще время есть. Пока говорить о том, что больше трансферов не будет, преждевременно", - цитирует Медведева "РИА Новости".

В летнее трансферное окно петербургский "Зенит" оформил переход полузащитник Жерсона из "Фламенго" - сумма трансфера составила 25 миллионов евро, также клуб пополнил защитник Роман Вега из "Аргентинос Хуниорс".

После 2 сыгранных туров команда Сергея Семака занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 4 очка в свой актив.

Rusfootball: главные новости
Rusfootball: главные новости