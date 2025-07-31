Капитан «Динамо» оценил результаты команды на старте сезона

Капитан московского "Динамо" Даниил Фомин оценил результаты команды на старте текущего сезона.

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"Я бы оценил начало сезона на четыре с минусом по пятибалльной шкале, результат есть, но сами от себя ожидаем чуть лучшей игры. Сейчас важен результат, мы на этом можем двигаться вперед, это все нам придаст уверенности", - цитирует Фомина ТАСС.

В первых двух турах чемпионата России московское "Динамо" набрало четыре балла - в 1 туре Российской Премьер-Лиги бело-голубые на домашнем стадионе сыграли вничью с калининградской "Балтикой" (1:1), а во втором туре на "ВТБ Арене" одержали победу над "Ростовом" (1:0). В следующем туре "Динамо" сыграет на выезде с "Краснодаром", который является действующим чемпионом страны.

Также команда Валерия Карпина одержала победу над "Сочи" со счетом 3:2 в 1 туре группового этапа Кубка России.