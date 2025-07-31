Зорин рассказал, пришлось ли ему адаптироваться после возвращения в «Спартак»

Полузащитник «Спартака» Даниил Зорин рассказал, пришлось ли ему адаптироваться в стане красно-белые после аренды в «Ахмате».

«Мне не пришлось снова адаптироваться в «Спартаке». Меня не так долго здесь не было. Партнёры и тренерский штаб те же самые. Требования сохранились. Поэтому не скажу, что потребовалось много времени на адаптацию», — сказал Зорин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Вторую часть минувшего сезона Зорин провёл в «Ахмате» на правах аренды. В составе грозненского клуба полузащитник принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами. Действующее трудовое соглашение игрока со «Спартаком» рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 700 тыс.