Вайсфельд оценил переход канадца Тодда из «Салавата» в «Спартак»

Вайсфельд про Тодда: «Спартак» заплатил большие деньги, нарушил свои принципы с внутренним потолком. Премиальные в 20 млн за 20 очков – легко для Нэйтана, он хороший игрок»
Леонид Вайсфельд оценил переход Нэйтана Тодда из «Салавата» в «Спартак».
28 июля канадский нападающий подписал контракт со «Спартаком» на год.
«С Уфой все понятно, там просто нет денег. Что касается Тодда, то «Спартак» заплатил большие деньги и нарушил свои принципы с внутренним потолком зарплат (смеется). Премиальные в 20 миллионов за 20 набранных очков – это для Тодда легко. Это очень хороший игрок, он здорово себя проявил. Прошлым летом Нэйтан не впечатлял, а вот в сезоне сильно себя проявил. Если бы он не получил травму, «Локомотив» в полуфинале Кубка Гагарина побольше бы попотел», – сказал бывший генменеджер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Леонид Вайсфельд.
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Вайсфельд про Тодда: «Спартак» заплатил большие деньги, нарушил свои принципы с внутренним потолком. Премиальные в 20 млн за 20 очков – легко для Нэйтана, он хороший игрок»
Довбик предложен «Милану». «Рома» оценивает форварда в 40 млн евро
Авербух о работе с Гуменником и Муравьевой: «Будем еще встречаться с ребятами для доработки программ»
Вайсфельд про Тодда: «Спартак» заплатил большие деньги, нарушил свои принципы с внутренним потолком. Премиальные в 20 млн за 20 очков – легко для Нэйтана, он хороший игрок»