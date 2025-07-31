Дивеев прокомментировал уход Файзуллаева из ЦСКА

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев прокомментировал переход Аббосбека Файзуллаева в "Истанбул Башакшехир".

© Rusfootball

"Хочу пожелать Аббосу удачи. Я знаю, какая у него мечта, поэтому очень рад за него. Удачи ему в Турции, чтобы в дальнейшем он перешел в лигу, в которую он хочет", - цитирует Дивеева "СЭ".

Вчера, 30 июля, было официально объявлено о переходе Аббосбека Файзуллаева из ЦСКА в "Истанбул Башакшехир". Футболист заключил контракт с клубом на пять лет, сообщалось, что турецкий клуб заплатит за трансфер футболиста 7,5 миллионов евро.

На данный момент ЦСКА занимает восьмое место в турнирной таблице российского чемпионата, набрав 4 очка в 2 встречах. В 3 туре Российской Премьер-Лиги команда Фабио Челестини сыграет на выезде с петербургским "Зенитом".