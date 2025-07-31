Футболист «Ахмата» Конате считает РПЛ более интересным турниром, чем чемпионат Саудовской Аравии

Матч ТВ

Нападающий «Ахмата» Мохамед Конате заявил «Матч ТВ», что РПЛ более интересна болельщикам, чем чемпионат Саудовской Аравии, так как в России меньше разрыв в уровне между командами.

Футболист «Ахмата» сравнил РПЛ и чемпионат Саудовской Аравии
© ФК «Ахмат»

В среду «Ахмат» на своем поле уступил «Зениту» (1:2) в матче стартового тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России. Конате в 2024 году покинул «Ахмат» и на правах свободного агента перешел в саудовский «Эр‑Рияд».

— Немного не хватило, чтобы не проиграть «Зениту». Мы старались, были хорошие шансы во втором тайме, но в итоге уступили. Стартовали в сезоне тяжело, пока у нас нет очков, но это только начало. Впереди нас ждет много побед.

— Сравните РПЛ и чемпионат Саудовской Аравии?

— Интересный вопрос. В Саудовской Аравии есть несколько клубов топ‑уровня. Если можно так сказать, таких, как «Зенит», с подбором классных футболистов. Но есть такие команды, которых любая в РПЛ сильнее. При этом в российской лиге — всегда борьба в каждом матче. Думаю, болельщику это интереснее.

— Главный человек, против которого вы играли в Саудовской Аравии?

— Его все знают — Криштиану Роналду (смеется). Еще хотел бы сыграть против Неймара, но он был травмирован. Выходил против англичанина Тони. Вообще это был очень хороший опыт для меня — играть против таких футболистов. Это многому научило. Рад, что был там.

— Было желание поменяться футболками с Криштиану?

— Конечно. Причем у всех (смеется)! Даже у членов тренерского штаба. Если честно, конкурировать с другими ребятами за обмен с Криштиану не хотел. Когда играли с «Аль‑Насром», поменялся с Садио Мане. Да, и с Роналду было бы приятно, но тоже хорошо получилось, — сказал Конате «Матч ТВ».

За грозненский клуб нападающий провел 93 матча, забил 35 мячей. В начале июля «Ахмат» заключил соглашение с игроком на три года.

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