Футболист «Ахмата» сравнил РПЛ и чемпионат Саудовской Аравии

Нападающий «Ахмата» Мохамед Конате заявил «Матч ТВ», что РПЛ более интересна болельщикам, чем чемпионат Саудовской Аравии, так как в России меньше разрыв в уровне между командами.

© ФК «Ахмат»

В среду «Ахмат» на своем поле уступил «Зениту» (1:2) в матче стартового тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России. Конате в 2024 году покинул «Ахмат» и на правах свободного агента перешел в саудовский «Эр‑Рияд».

— Немного не хватило, чтобы не проиграть «Зениту». Мы старались, были хорошие шансы во втором тайме, но в итоге уступили. Стартовали в сезоне тяжело, пока у нас нет очков, но это только начало. Впереди нас ждет много побед.

— Сравните РПЛ и чемпионат Саудовской Аравии?

— Интересный вопрос. В Саудовской Аравии есть несколько клубов топ‑уровня. Если можно так сказать, таких, как «Зенит», с подбором классных футболистов. Но есть такие команды, которых любая в РПЛ сильнее. При этом в российской лиге — всегда борьба в каждом матче. Думаю, болельщику это интереснее.

— Главный человек, против которого вы играли в Саудовской Аравии?

— Его все знают — Криштиану Роналду (смеется). Еще хотел бы сыграть против Неймара, но он был травмирован. Выходил против англичанина Тони. Вообще это был очень хороший опыт для меня — играть против таких футболистов. Это многому научило. Рад, что был там.

— Было желание поменяться футболками с Криштиану?

— Конечно. Причем у всех (смеется)! Даже у членов тренерского штаба. Если честно, конкурировать с другими ребятами за обмен с Криштиану не хотел. Когда играли с «Аль‑Насром», поменялся с Садио Мане. Да, и с Роналду было бы приятно, но тоже хорошо получилось, — сказал Конате «Матч ТВ».

За грозненский клуб нападающий провел 93 матча, забил 35 мячей. В начале июля «Ахмат» заключил соглашение с игроком на три года.

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