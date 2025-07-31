Защитник «Спартака» станет игроком хорватского клуба

Правый защитник «Спартака» Юрий Коледин в ближайшее время может стать игроком хорватской «Риеки». Об этом сообщил Metaratings.ru.

© ФК "Спартак"

По данным источника, россиянин тренировался с командой около месяца и понравился тренерскому штабу. Ожидается начало переговоров с красно-белыми.

Transfermarkt оценивает защитника в 250 тысяч евро. До 2023 года Коледин числился в академии «Зенита». Минувший сезон до марта провел в аренде в «Торпедо», за который сыграл в семи матчах Первой лиги и забил один гол. Остаток кампании провел в «Сатурне».

Коледин также выступает за молодежную сборную России.

В минувшем сезоне «Риека» во второй раз в истории стала чемпионом Хорватии. Тренер команды Радомир Джалович с 2011 по 2012 год выступал за «Амкар».