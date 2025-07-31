Экс-президент «Локомотива»: на «Химки» нужно надавить

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов заявил «Матч ТВ», что нужно помочь экс‑сотрудникам «Химок» получить от подмосковного клуба причитающиеся им деньги.

© ФК «Химки»

В четверг «Матч ТВ» опубликовал открытое письмо бывших сотрудников «Химок» в адрес министра спорта России Михаила Дегтярева, президента Российского футбольного союза (РФС) Александра Дюкова и главы РПЛ Александра Алаева. В тексте сказано, что работники «красно‑черных» не получали зарплату несколько месяцев. «Химки» 18 июня объявили о приостановке деятельности.

— Необходимо помочь сотрудникам «Химок», нужны отклики на ситуацию, нужно заставить клуб рассчитаться. Это недопустимо, когда не выплачивается зарплата. Надо, видимо, решать вопрос в правовом поле, подключая судебные органы. Если владелец бросает клуб, это не значит, что он не должен рассчитываться. Надо разобраться и через суд заставить Туфана Садыгова выплатить долги. Сумма, положенная клубу от РПЛ за медиаактивность? Думаю, что лига должна откликнуться и посмотреть, что можно сделать. Нужно помочь, если есть возможность, — сказал Наумов «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что поддерживавший «Химки» инвестор Туфан Садыгов приобрел турецкий клуб «Серик Беледиеспор».