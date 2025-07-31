«Месси – лучший игрок в истории, он добился всего. Ямаль способен стать лучшим в мире – он гений и яркая личность». Лапорта о Лео и Ламине

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Жоан Лапорта считает, что Ламин Ямаль может повторить успех Лионеля Месси.

Президент «Барселоны» назвал игрока, который может достичь уровня Месси
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«Месси был лучшим игроком в мире, и я думаю, что Ламин сегодня способен стать лучшим в мире. Посмотрим, посмотрим. Ламин – игрок, подобных которому мало, потому что он гений и играет на высочайшем уровне. Ламин обладает яркой личностью. Месси в свое время тоже был ярким профессиональным игроком. Конечно, Месси выиграл все и добился всего. Для меня он, пожалуй, лучший игрок в истории», – заявил президент «Барселоны».
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