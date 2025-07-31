Вратарь лондонского «Арсенала» признался в любви к Челябинску

Вратарь лондонского «Арсенала» с русскими корнями Алексей Рохас Федорущенко заявил, что любит приезжать в Челябинск. Его слова приводит Sports.ru.

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«Я много раз был в России. Особенно в Челябинске. Там у меня бабушка с дедушкой. Красивейшие леса, озера. Всегда любил приезжать. Сад нравился. Дедушка заставлял копать картошку. Жуков этих полосатых собирали. Малина, яблоки — красота», — заявил Рохас Федорущенко.

Также он оценил свои шансы на переход в футбольный клуб «Челябинск», который вышел в Первую лигу.

«Знаешь, никогда не говори «никогда». Никто не знает, что может произойти в будущем», — добавил футболист.

19-летний вратарь имеет три гражданства: его мама из России, папа — из Колумбии, а родился он в Англии. В прошлом сезоне он сыграл 13 матчей за юниорский состав «Арсенала».

Изначально Рохас Федорущенко хотел играть за сборную России, однако в сборной до 17 лет его ни разу не выпустили на поле. После отстранения от международных соревнований он стал выступать за Колумбию, с которой в январе стал бронзовым призером чемпионата Южной Америки до 20 лет.