Агент экс-игрока «Химок» высказался о будущем полузащитника

Футбольный агент Алексей Бабырь, представляющий интересы полузащитника Кирилла Капленко, рассказал о будущем своего клиента.

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"Капленко тренируется, пока набирает форму. Ждем хорошего варианта. Есть общение с рядом клубов, но пока находимся в ожидании. Куда попало идти не хотим", - приводит слова Бабыря "РБ Спорт".

В прошлом сезоне Кирилл Капленко выступал за подмосковные "Химки" - полузащитник вышел на поле в 8 встречах и не отметился результативными действиями. Ранее футболист был игроком калининградской "Балтики", "Оренбурга" и "Зенита-2". Рыночная стоимость 26-летнего белоруса, согласно версии портала Transfermarkt, составляет 500 тысяч евро.