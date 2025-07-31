Агент Миранчука высказался о возможном возвращении футболиста в РПЛ

Владимир Кузьмичев, представляющий интересы полузащитника "Сьона" Антона Миранчука, высказался о будущем своего клиента.

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"Варианты возможны разные. Со "Сьоном" все в рабочем режиме, все спокойно. Есть предложения, которые мы рассматриваем. Давайте наберемся терпения, пока рано что-то говорить", - цитирует Кузьмичева "СЭ".

Ранее сообщалось, что несколько российских клубов проявляют интерес к полузащитнику "Сьона" Антону Миранчуку. Сообщалось, что в услугах футболиста заинтересовано московское "Динамо".

Российский полузащитник перешел в швейцарский "Сьон" осенью прошлого года на правах свободного агента и заключил контракт до июня 2026 года. Всего россиянин провел за швейцарский клуб во всех турнирах 25 матчей и отметился 2 забитыми мячами и 3 голевыми передачами.