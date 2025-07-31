Чанов: вратарь «Зенита» сильно нервничает на старте сезона

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов в разговоре с корреспондентом «Спорт День за Днем» Андреем ПЧЕЛИНЦЕВЫМ высказался об игре голкипера «Зенита» Евгения Латышонка на старте сезона РПЛ.

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Латышонок пропустил 3 гола в двух матчах РПЛ, а «Зенит» набрал 4 очка из 6-ти.

– Разделяете претензии к Латышонку из-за того, что он не выручает на старте сезона?

– В принципе, тут речь не о том, что он не выручает. Главное, чтобы не ошибался. Пока что он достаточно сильно нервничает. Но как вратарь он мне очень нравится.

– Как вы считаете, мог ли Латышонок лучше сыграть при двух пропущенных мячах от «Рубина»?

– Неберущихся мячей не бывает. Один из них он мог потащить.

– С чем вы связываете его не лучшее психологическое состояние?

– Тут надо находится внутри команды. Мало ли, что с ним, мы же не знаем нюансов. Чисто психология, иной раз и невкусное мороженое может повлиять (смеется). Психологическое состояние вратаря – это очень важно.