«Тоттенхэм» начал переговоры об аренде полузащитника у «Баварии»

«Тоттенхэм» хотел бы арендовать Жоау Палинью.

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Лондонский клуб ведет переговоры с «Баварией» об аренде полузащитника, сообщает The Athletic.

Как сообщалось ранее, немецкий клуб готов продать игрока этим летом, но «шпоры» предпочитают аренду постоянному контракту.

Португалец перешел в «Баварию» из «Фулхэма» прошлым летом за 51 млн евро.

Футболист провел 25 матчей в своем дебютном сезоне за мюнхенцев. Из них он вышел в стартовом составе лишь в десяти, так как главный тренер «Баварии» Венсан Компани в основном отдавал предпочтение другим полузащитникам.