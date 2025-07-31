В "Ростове" высказались о возможном изменении лимита на легионеров

Спортивный директор "Ростова" Алексей Рыскин высказался о лимите на легионеров.

© Rusfootball

"Все хотят, чтобы появлялось и играло как можно больше качественных российских футболистов и приезжали сильные легионеры. Не уверен, что этого можно достичь просто поменяв допустимое количество легионеров", - цитирует Рыскина "РБ Спорт".

На данный момент в Российской Премьер-Лиге действует лимит на легионеров, который позволяет вносить в заявку не более 13 иностранных футболистов, одновременно выпускать на поле можно не более 8 легионеров.

Ранее в СМИ появилась информация, что лимит в ближайшие несколько лет может быть изменен. Согласно информации журналиста Ивана Карпова, по новому лимиту можно будет вносить в заявку 10 легионеров и выпускать на поле не более 5 иностранных футболистов.