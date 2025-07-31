Итальянец Боккетти назвал самый популярный клуб России

Экс-игрок "Спартака" Сальваторе Боккетти назвал самый популярный футбольный клуб России.

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"Спартак", без сомнений, самый популярный клуб. Фанаты красно-белых самые лучшие! Это не я говорю, это факт! Они везде", - цитирует Боккетти "СЭ".

Сальваторе Боккетти выступал за московский "Спартак" с 2013 по 2019 год, в 2021 году итальянский защитник объявил о завершении карьеры профессионального футболиста.

Напомним, что за последние семь лет петербургский "Зенит" шесть раз был чемпионом России, красно-белые в последний раз завоевывали золотые медали чемпионата страны в 2017 году.