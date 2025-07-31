КДК РФС вынес вердикт по дисквалификации Заболотного

Заболотный избежал трехматчевой дисквалификации
Нападающий московского "Спартака" Антон Заболотный избежал дополнительной дисквалификации за удаление в матче против калининградской "Балтики".
Заболотный был удален за нарушение на защитнике "Балтики" Мингияне Бевееве. Арбитр Сергей Карасев принял такое решение после просмотра видеоповтора.
Нападающему красно-белых грозила дисквалификация на срок до трех матчей.
Однако на заседании Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза было принято решение не подвергать игрока дополнительному наказанию. А просьба "Спартака" об отмене красной карточки не была удовлетворена.
"Заболотный записал видеообращение, он принес извинение Бевееву, КДК, а на заседании присутствовал юрист "Спартака". Решение - дисквалифицировать Заболотного на два матча, один - реальный, другой условный, установить футболисту испытательный срок до конца сезона‑2025/26", - цитирует главу КДК Артура Григорьянца "Матч ТВ".