КДК РФС вынес вердикт по дисквалификации Заболотного

Нападающий московского "Спартака" Антон Заболотный избежал дополнительной дисквалификации за удаление в матче против калининградской "Балтики".

© Российская Газета

Заболотный был удален за нарушение на защитнике "Балтики" Мингияне Бевееве. Арбитр Сергей Карасев принял такое решение после просмотра видеоповтора.

Нападающему красно-белых грозила дисквалификация на срок до трех матчей.

Однако на заседании Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза было принято решение не подвергать игрока дополнительному наказанию. А просьба "Спартака" об отмене красной карточки не была удовлетворена.