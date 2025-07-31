В «Динамо» ответили, возможен ли переход Глушенкова из «Зенита»

Председатель совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин ответил, возможен ли переход в клуб нападающего санкт-петербургского «Зенита» Максима Глушенкова.

© Чемпионат.com

— Отец Глушенкова предложил решать Карпину, стоит ли Максиму подумать о «Динамо». Как относитесь к переходу Максима в «Динамо» — интересен ли он?

— Думаю, на сегодняшний день для этого ноль оснований, — приводит слова Гафина «РБ Спорт».

Напомним, после матча 2-го тура Мир РПЛ с «Рубином» (2:2), где футболист был заменён в перерыве, его отец отметил, что после ухода нападающего с поля игра сине-бело-голубых не поменялась, и допустил, что футболист может задуматься о том, чтобы покинуть «Зенит», если подобные замены продолжатся.