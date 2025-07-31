«Рубин» оштрафовали за скандирование фанатами оскорбительной кричалки

«Рубин» оштрафован на 10 000 рублей за скандирование фанатами «Зенит» – позор российского футбола»
КДК оштрафовал «Рубин» за кричалку болельщиков о «Зените».
27 июля казанская команда на своем поле сыграла вничью с «Зенитом» (2:2) в матче 2-го тура Мир РПЛ.
Сообщалось, что во втором тайме болельщики «Рубина» начали скандировать: «Зенит» – позор российского футбола».
«Рубин» за скандирование болельщиками оскорбительных выражений в адрес «Зенита» оштрафован на 10 тысяч рублей», – сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.
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Сака и Троссард получили повреждения в матче с «Тоттенхэмом». Леандро травмировался спустя 17 минут после выхода на замену
Романцев о лимите: «Россияне частенько не заслуживают попадания в состав. Любовь к футболу угасает – отсюда бедность на таланты и стремление залатать дыры легионерами»
«Очень жаль, что так происходит. Политика налицо». Ишмуратова об отмене сбора группы Истомина в Антхольце
Сака и Троссард получили повреждения в матче с «Тоттенхэмом». Леандро травмировался спустя 17 минут после выхода на замену