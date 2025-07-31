«Рубин» оштрафовали за скандирование фанатами оскорбительной кричалки

КДК оштрафовал «Рубин» за кричалку болельщиков о «Зените».

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27 июля казанская команда на своем поле сыграла вничью с «Зенитом» (2:2) в матче 2-го тура Мир РПЛ.

Сообщалось, что во втором тайме болельщики «Рубина» начали скандировать: «Зенит» – позор российского футбола».

«Рубин» за скандирование болельщиками оскорбительных выражений в адрес «Зенита» оштрафован на 10 тысяч рублей», – сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.