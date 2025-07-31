Стало известно, как идут переговоры «Ливерпуля» и «Ньюкасла» по нападающему

Переговоры «Ливерпуля» и «Ньюкасла» по Исаку идут успешно. Окружение форварда настроено очень оптимистично (Флориан Плеттенберг)
«Ливерпуль» и «Ньюкасл» вернулись к обсуждению трансфера Александера Исака.
Ранее сообщалось, что форвард уже согласовал контракт с «красными» до 2031 года.
Переговоры между клубами идут успешно, пишет журналист Флориан Плеттенберг.
В окружении игрока настроены очень позитивно. Исак надеется на достижение соглашения между клубами.
Для этого «Ливерпулю» потребуется сделать рекордное по сумме предложение. Утверждалось, что «Ньюкасл» рассчитывает получить за шведа 150 млн фунтов.
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