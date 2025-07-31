Кечинов ответил, усилил ли Заболотный «Спартак»

Экс-нападающий «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал игру новичка красно-белых Антона Заболотного на старте сезона.

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«Еще рано так говорить. В моменте, когда он отдал голевую передачу, была ошибка вратаря. Заболотный пробил совсем слабо и прямо в голкипера. А пенальти он действительно заработал без вопросов, молодец», – цитирует Кечинова «Евро-Футбол.Ру».

В кубковом матче с «Ростовом» (победа, 2:0) Заболотный отдал победную голевую передачу и заработал пенальти. В РПЛ-2025/26 провел два матча и заработал красную карточку.

Заболотный перебрался в «Спартак» свободным агентом из расформированных «Химок». Лучший сезон в РПЛ форвард провел в «Сочи» в сезоне-2020/21, когда забил девять мячей и отдал четыре голевых передачи за 27 встреч.

Заболотный – один из немногих игроков, выступавших за ЦСКА, «Зенит» и «Спартак».

Transfermarkt оценивает 34-летнего игрока в 700 тысяч евро.